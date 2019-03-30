Журналистка, бывший кандидат в президенты Ксения Собчак представила «программу перемен для Петербурга», в котором представила свое видение реформации города, программа опубликована на «Эхе Москвы».

Она разделила программу на несколько частей: власть, городская среда, коммуникация и инфарструктура, деньги и история. В политике Собчак предлагает поменять команду городской власти на «новую, энергичную, не замешанную» в коррупции. По ее словам, губернатором Петербурга должен быть «европейский глава города», лидер команды единомышленников, а «не подхалимов и лизоблюдов». Она призывает создать открытую власть, усилить контроль со стороны Контрольно-счетной палаты, создать антикоррупционный общественный совет.

Городскую среду Собчак предлагает сделать более удобной для жителей, убирать снег и мусор с улиц. Обратила она внимание на то, что город «оброс» изолированными районами, которые прозвали «человейниками» и «питерским гетто». Эти проблемы Собчак предлагает решать ограничениями для застройщиков.

Собчак призывает реформировать городской общественный транспорт, развивать транспортную доступность новых микрорайонов, построить современный аэроэкспресс до Пулково. Предприятия должны оставаться в городской собственности, считает Собчак. Также журналистка предлагает привлекать новые инвестиции, сделать прозрачным бюджет заняться реставрацией исторического центра Петербурга. По мнению Собчак, город «устал, обветшал, отстает и не развивается», и ему нужен «прорыв».

Выборы губернатора Петербурга пройдут в сентябре 2019 года. В марте появились слухи о том, что Собчак намерена баллотироваться на этот пост, но вскоре она резко опровергла это, попросив «не пиариться» на ней.