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16:47

Петербуржцы "обняли" 44-ю поликлинику в знак протеста против закрытия

фото ЗакС политика Петербуржцы "обняли" 44-ю поликлинику в знак протеста против закрытия

Неравнодушные петербуржцы окружили здание 44-й детской поликлиники на Мытнинской улице, протестуя против планов по ее закрытию, сообщается в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» во «Вконтакте».

В акции, по оценкам организаторов, приняло участие несколько сотен горожан. Они выстроились вокруг здания, «обняв» поликлинику. Некоторые участники рисовали мелками на асфальте.

Активисты борятся за 44-ю поликлинику, опасаясь, что медучреждение частично расформируют, а сотрудников, если не переведут в другие поликлиники, то просто уволят. Врио губернатора Алекcандр Беглов заявлял, что пока не будут решены вопросы с персоналом, сотрудникам выплатят компенсации. Пока поликлинику собираются ремонтировать в течение двух лет.

Фото: vk.com/mytndvor

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