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0:27

"Открытая Россия" прекратила свое существование

фото ЗакС политика "Открытая Россия" прекратила свое существование

Политическая организация "Открытая Россия", возглавлявшаяся бизнесменом Михаилом Ходорковским, закончила свое существование на территории России. Руководитель движения Андрей Пивоваров объяснил случившееся невозможностью более испытывать политический "пресс" и невозможностью постоянно находиться под угрозой уголовного преследования.

Судя по словам Пивоварова, он и его сторонники в ближайшем времени каким-то образом переформатируют свою структуру.

"Это ни в коем случае не означает, что мы признаем претензии прокуратуры и минюста. Но если для защиты активистов необходимо ликвидировать правовую форму, мы делаем это. Протокол конференции с решением о ликвидации в ближайшее время будет направлен в Минюст. Все только начинается", - гласит его заявление, опубликованное на сайте "МБХ-медиа".

В тексте также фигурирует апелляция к уголовному делу Анастасии Шевченко, политической активистке, у которой в ходе ее преследования умерла дочь. В поддержку Шевченко проходили "марши матерей", а саму ее, из-за вмененных ей "политических" статей, до сих пор не оставили в покое. Шевченко остается под домашним арестом.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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2:27    
Прекрасная новость о закрытии "Открытой России"! Добили гадов!

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