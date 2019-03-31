"Открытая Россия" прекратила свое существование

Политическая организация "Открытая Россия", возглавлявшаяся бизнесменом Михаилом Ходорковским, закончила свое существование на территории России. Руководитель движения Андрей Пивоваров объяснил случившееся невозможностью более испытывать политический "пресс" и невозможностью постоянно находиться под угрозой уголовного преследования.

Судя по словам Пивоварова, он и его сторонники в ближайшем времени каким-то образом переформатируют свою структуру.

"Это ни в коем случае не означает, что мы признаем претензии прокуратуры и минюста. Но если для защиты активистов необходимо ликвидировать правовую форму, мы делаем это. Протокол конференции с решением о ликвидации в ближайшее время будет направлен в Минюст. Все только начинается", - гласит его заявление, опубликованное на сайте "МБХ-медиа".

В тексте также фигурирует апелляция к уголовному делу Анастасии Шевченко, политической активистке, у которой в ходе ее преследования умерла дочь. В поддержку Шевченко проходили "марши матерей", а саму ее, из-за вмененных ей "политических" статей, до сих пор не оставили в покое. Шевченко остается под домашним арестом.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.