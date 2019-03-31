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Новости

10:30

В саду 30-летия Октября выступили в его защиту

фото ЗакС политика В саду 30-летия Октября выступили в его защиту

Сад 30-летия Октября на левом берегу Невы, территории которого угрожает соседство с трассой Восточного скоростного диаметра, стал местом для протестного народного схода. На акции ее участники, среди которых были представители общественного движения "Красивый Петербург" и депутат ЗакСа Борис Вишневский, насчитали около 80 человек.

"Трасса пройдёт прямо над домом №33 (по проспекту Обуховской обороны - прим. ЗАКС.Ру). Жить вблизи такой дороги будет невозможно. Вообще дома здесь расположены очень близко друг к другу. Как тут построить шестиполосную магистраль? Даже в страшном сне не предвидится", - прозвучало на митинге в исполнении одного из гражданских активистов.

Для того, чтобы попытаться хоть как-то повлиять на ситуацию, собравшиеся сформировали общественный совет. Отметим, что уличными акциями проблему строительства ВСД на этом участке "высвечивают" уже не в первый раз.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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11:55    
И цены снижались на всё в то время, как пел Владимир Высоцкий, будучи очевидцем тех жизнерадостных лет после великой победы над еврофашизмом!

11:17    
Сад 30-летия Октября...1947 год, страна поднималась из руин, но успевала и закладывать сады...Славное было время при ВЕЛИКОМ Сталине!!!

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