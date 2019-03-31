Ройзман объяснил мотивы принятия закона о неуважении к власти

Вступление в силу закона, наказывающего за неуважение к властным институциям в "оскорбительной форме", прокомментировал политик Евгений Ройзман. Потребность в такого рода правовых актах, по его мнению, появилась в результате некоторой рефлексии власть предержащих, которые, как он считает, окончательно поняли, что уважать их особо не за что и что на своих местах они "засиделись". Ройзман также напомнил о существующей в Уголовном кодексе статьи об узурпации власти.

"У сегодняшней власти есть некоторый комплекс: они ощущают свою нелигитимность и поэтому пытаются оградить себя такими вот законами. Знаете, против меня лично можно еще сто законов принять, но я не скажу на черное, что оно белое", - заявил он на своем YouTube-канале.

По словам бывшего мэра Екатеринбурга, нынешняя власть закрепилась в этом высоком статусе не путем честных выборов, а при помощи "самых разных манипуляций", в связи с чем странно испытывать по данному поводу какое-то "уважение".

"Я как историк считаю, что власть узурпирована", - лаконично заключил Ройзман.

Напомним, за «явное неуважение к обществу, государству и госсимволам» России и властным ведомствам в интернете граждан могут оштрафовать на сумму от 30 до 100 тысяч рублей, повторное правонарушение может привести к штрафу от 100 до 200 тысяч рублей или административному аресту на 15 суток.