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13:02

Шлосберг рассказал о петербургской предыстории травли девочки из Псковской области

фото ЗакС политика Шлосберг рассказал о петербургской предыстории травли девочки из Псковской области

Скандал вокруг девочки из Псковской области Таисии Перчиковой, которую местные жители подвергли остракизму в связи с отправленной ею просьбой президенту Владимиру Путину, прокомментировал лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг. Высказался публично он на эту тему не в первый раз, но в своем новейшем выступлении напрямую связал тяготы семьи Перчиковых с уровнем цен в Петербурге, который "по плечу" не каждому.

"Это бедные и несчастные люди, которые не смогли построить жизнь в большом городе Санкт-Петербурге, в городе, довольно дорогом для жизни. Их жизнь стала непосильной, и они нашли уютное, более комфортное место для жизни", - отметил политик, подчеркнув, что внимательно следит за судьбой семьи и выступает решительно против создавшегося конфликта.

12-летняя Таисия Перчикова рассказала, что односельчане начали травить ее и ее маму после того, как девочка попросила помощи у президента Владимира Путина. Вследствие двусмысленных анонимных намеков, а также вполне откровенных угроз семья решила сменить место и регион проживания. Перчиковы переехали в Псковскую область.

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