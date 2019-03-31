Лавров настоял на праве российских военных пребывать в Венесуэле

Глава МИД Сергей Лавров повторил ранее данное его же структурой официальное объяснение тому, чем именно занимаются вооруженные россияне в камуфляжной форме на территории южноамериканского государства Венесуэла.

"Мы объяснили, что делают в Венесуэле наши военнослужащие, на абсолютно легитимной и законной основе обеспечивая обслуживание техники, которую мы поставили в соответствии с межправительственным соглашением, ратифицированным венесуэльским парламентом и абсолютно соответствующим Конституции Венесуэлы", - заявил министр, которого цитирует "Интерфакс".

Ранее президент США Дональд Трамп, недоумевая по тому же поводу, публично заявил о том, что, по-хорошему, России, особенно в вооруженном ее обличье, следовало бы из Венесуэлы "убраться".

На территории латиноамериканской страны с начала года проистекает тяжелый политический кризис: власть оспаривается двумя группировками, и легитимность каждой из них находится под большим вопросом. Россия поддерживает социалиста Николаса Мадуро, и с ней в мировом сообществе мало кто согласен.