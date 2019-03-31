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15:45

Уральский коммунист пояснил, почему Зюганов считает Ельцин Центр "гадюшником"

фото ЗакС политика Уральский коммунист пояснил, почему Зюганов считает Ельцин Центр "гадюшником"

Минувшим вечером, 30 марта, бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов нелестно отозвался о культурно-досуговом Ельцин Центре, располагающемся в Екатеринбурга, и призвал уничтожить его. Посыл коммунист разместил у себя в Twitter, впрочем, не дополнив его никакой конкретикой, которая бы пояснила, почему общественное пространство вызывает у политика такое негодование.

Пассаж Зюганова пояснил его соратник по партии, бывший секретарь обкома КПРФ в Свердловской области Роман Зыков.

"Это просто игра на так называемый ядерный электорат. Этот электорат „ведется“ на определенные посылы. Ельцин Центр стал одним из них. В докладах Геннадия Андреевича [Зюганова] Ельцин Центр фигурирует постоянно. Чаще всего как „памятник либерализму“. Поэтому это [заявление] - пиар на ура-патриотический, достаточно шовинистический электорат", - поделился Зыков с порталом URA.ru.

Первый заместитель исполнительного директора Ельцин Центра Людмила Телень попыталась проанализировать высказывание Зюганова, но, по её словам, логики в его мыслях не узрела, добавив, что закрывать общественное пространство никто пока не собирается.

Еще на стадии строительства комплекса, напоминает URA.ru, Зюганов именовал его "центром русофобии". Нелестно о месте досуга отзывался и режиссер Никита Михалков.

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16:05    
коммуняка зюганов в своем сталинском угаре - "запретить".., "разогнать".., "гнездо шпионов"... у коммуняк паранойя - "кругом враги" и в генах - запреты и репрессии... запретить надо компартию...

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