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16:00

Защитники Пулковской обсерватории требуют запретить Setl City вести строительство в Петербурге

фото ЗакС политика Защитники Пулковской обсерватории требуют запретить Setl City вести строительство в Петербурге

Выступая на митинге в защиту Пулковской обсерватории, член Союза ученых Петербурга Иосиф Обрамсон предложил запретить компании Setl City, которая занимается возведением ЖК "Планетоград" в непосредственной близости к астрономическому центру, вести любое строительство на территории города, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Ученый полагает, что в компании пренебрегают исторической значимостью Северной столицы. Собравшиеся поддержали его предложение аплодисментами.

В мероприятии принимают участие порядка 300 человек.

Борьба за Пулковскую обсерваторию началась в 2016 году. В защиту охранной территории ранее неоднократно высказывались депутаты Законодательного собрания - Борис Вишневский, Максим Резник, Оксана Дмитриева, Алексей Ковалев. Несмотря на общественное недовольство, бывший губернатор Георгий Полтавченко фактически встал на сторону застройщика.

В марте 2018-го года суд запретил строительство второй очереди ЖК "Планетоград", но летом разрешение на строительство все-таки было предоставлено.

Пулковская обсерватория, открытая в первой половине 19-го века, имеет статус объекта всемирного наследия.

София Саттарова



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