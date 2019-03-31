Митинг в защиту Пулковской обсерватории завершился принятием резолюции

Защитники Пулковской обсерватории расходятся: митинг в поддержку объекта всемирного исторического наследия завершился, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

На мероприятии собралось около 300 человек. Со сцены выступали депутаты петербургского парламента Максим Резник, Борис Вишневский, Надежда Тихонова, а также глава движения "Красивый Петербург" Красимир Врански и видные городские ученые и сотрудники обсерватории.

На акции собирали подписи под резолюцией в защиту научного объекта от застройки. Пункты из резолюции были зачитаны в конце мероприятия. Митингующие потребовали пересмотреть решение о переносе обсерватории, восстановить сокращенных сотрудников, уволить председателя КГИОП.

Помимо прочего, на акции напомнили о необходимости защиты Чесменского дворца от застройки.

Организаторы митинга приглашали на него врио градоначальника Александр Беглова, но он традиционно не пришёл.

София Саттарова

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