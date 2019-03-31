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17:28

Явка на выборах нового президента Украины превысила 45%; зафиксированы нарушения

фото ЗакС политика Явка на выборах нового президента Украины превысила 45%; зафиксированы нарушения

Согласно данным ЦИК Украины, по состоянию на 15:00 явка на выборах нового главы государства превысила 45%.

"Явка составила 45,22% избирателей по результатам обработки данных 36 из 199 округов", - уведомили в пресс-службе украинского Центризбиркома.

Вместе с тем, в местные полицейские участки уже поступило более 650 сообщений о нарушениях, зафиксированных в ходе электорального события, возбуждено 11 уголовных дел. В охране мероприятия по всей стране задействованы более 130 тысяч правоохранителей. Примечательно, но в большинстве избирательных участков не установлены камеры видеонаблюдения. Помимо прочего, въезд в страну был запрещен наблюдателям из России.

Голосование закончится в 20:00.

В гонке за президентское кресло участвуют рекордное количество участников - 39 человек. В числе лидеров - шоумен Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и действующий глава государства Петр Порошенко.

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20:10    
Гадо бы туда наш Едро-ЦИК продажный послать с Памфиловой. Тогда бы Путин лидировал с 80%. И Украина была бы в составе РФ.

19:25    
Украина совершенно не состоявшееся государство, тотальный хаос во всём, так как за 30 лет(!!!!!!!!!!!!) "независимости" не определилась с сильными партиями, с реальными кандидатами в президенты...Ну, что это такое - 44 кандидата зарегистрированных, 39-участвуют сегодня, как будто в начале суверенного пути, хотя в нормальных странах -5-7 кандидатов, а во многих и меньше... Позор!!!

18:18    
Молодцы украинцы, да и Зеленский вызывает уважение. Несмотря на сильное противодействие украинцы строят новую жизнь. Удачи!

17:54    
Если России выбирать из трёх фаворитов-кандидатов в президенты на Украине, то больше всего подошёл бы Зеленский, с которым Путин смог бы "сварить кашу", хотя особой роли это не играет, так как Украина под контролем и руководстве у Штатов...

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