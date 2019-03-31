Попытка кражи кабеля правительственной связи у Кремля привела к уголовному делу

Столичная полиция возбудила уголовное делопроизводство постфактум попытки кражи кабеля правительственной связи неподалеку от Кремля, уведомляет пресс-служба ГУ МВД по Москве.

О том, что подозреваемые в преступлении мужчины были задержаны, отчиталась накануне Федеральная служба охраны. Правоохранители доставили в участок 37-летнего москвича и ранее судимого 35-летнего его "союзника".

Сумма нанесенного ими материального ущерба составила 170 тысяч рублей.

Напомним, попытка похищения кабеля правительственной связи была предпринята злоумышленниками во время ремонтных работ, проводимых на Большом Москворецком мосту. Мужчин поймали с поличным. Один из них, пытаясь скрыться от правосудия, прыгнул в Москва-реку, однако почти сразу же был выловлен сотрудниками ФСО.