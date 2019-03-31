По результатам первых экзит-поллов Зеленский лидирует в выборах президента Украины

Шоумен Владимир Зеленский, выдвинутый от партии "Слуга народа", уверенно лидирует в выборах нового президента Украины: по результатам первых экзит-поллов, он набрал 30,4% голосов электората, уведомляет ТАСС. Следом за ним - нынешний глава государства Петр Порошенко с 17,8% голосов, за ним - лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко с 14,2%.

Голосование официально завершилось в 20:00. Сейчас идет подсчет голосов. Явка на выборах, согласно данным украинского ЦИК, составила 45%.

В случае, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, будет объявлен второй тур голосования.

Всего в президентской гонке участвуют 39 человек.