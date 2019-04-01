Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

9:32

На президентских выборах в Украине обработали более половины бюллетеней

фото ЗакС политика На президентских выборах в Украине обработали более половины бюллетеней

Более 50 процентов бюллетеней на выборах украинского президента успела обработать избирательная комиссия, сообщает "Интерфакс". В голосовании лидирует шоумен Владимир Зеленский, по данным Центризбиркома набирающий 30,2 процентов голосов. Его преследуют действующий украинский лидер Петр Порошенко и бывший премьер-министр Юлия Тимошенко (16,6 и 13 процентов голосов соответственно).

Происходящее указывает на то, что, по всей вероятности, неизбежно проведение второго тура, который назначается, если победитель первого раунда голосования не набирает половины всех голосов.

Свой успех Зеленский объяснил тем, что "у старичков что-то не получается" и что голосование за него ввиду этого принципиально носит протестный характер.

Накануне появлялась информация о якобы имевших место фальсификациях. Явка составила 45 процентов.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


13:22   Дед Иван   РУСЬ
Почему везде выборы проходят относительно честно. Только не у нас в России! Как выборы - так и тотальные подтасовки, вбросы, подкуп избирателей и фальсификация в пользу е-дрисни и путина? Не выборы - ПОЗОР!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кто должен представлять "Справедливую Россию" на выборах губернатора Петербурга?

Марина Шишкина
Олег Нилов
Елена Драпеко
Надежда Тихонова
Алексей Ковалев

Все новости:

14:02 РЖД оштрафовали на 200 тысяч рублей за снос депо на улице Шкапина

13:37 «Нам бы так»: Петербургская оппозиция о выборах президента Украины

13:33 Свалку на Народной улице пообещали ликвидировать в течение года

13:01 ГУП "Ленсвет" выплатит полумиллионный штраф

12:32 Социально-политический проект «Открытый Петербург» представили горожанам   1

12:04 Муниципал: "Коммунисты России" требуют посещения муниципалами 44-й поликлиники

11:29 СМИ: Глава МВД Ингушетии после народных волнений ушел в отставку

11:02 Глава грозненского "Мемориала" не собирается обжаловать свой арест   2

10:50 Лимонов признал за США "старческое слабоумие", а за Россией - ум   1

10:28 Гибель мурманской женщины от падения льда привела к аресту "коммунальщика"   1

9:59 "Открытая Россия" попробует зарегистрироваться как общественная организация   2

9:32 На президентских выборах в Украине обработали более половины бюллетеней   1

31 марта, 20:25 По результатам первых экзит-поллов Зеленский лидирует в выборах президента Украины   1

31 марта, 18:01 Попытка кражи кабеля правительственной связи у Кремля привела к уголовному делу

31 марта, 17:28 Явка на выборах нового президента Украины превысила 45%; зафиксированы нарушения   4

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.