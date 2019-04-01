"Открытая Россия" попробует зарегистрироваться как общественная организация

Бывшие представители распавшейся политической структуры "Открытая Россия" намерены зарегистрироваться в качестве общественной организации. Об этом оповестила читателей своего Facebook петербургский политик Наталья Грязневич.

"Мы хотим зарегистрировать общественную организацию, чтобы заниматься политическим образованием и правозащитой. Но борьба даже за это скромное право — это политическая борьба", - гласит текст ее заявления.

В числе приоритетных задач на первое время называется борьба за свободу активистки из Ростова-на-Дону Анастасии Шевченко, напрямую преследуемой за свое членство в ликвидированном движении, учрежденном Михаилом Ходорковским.

Самороспуск "Открытой России" ее руководитель Андрей Пивоваров объяснил невозможностью более испытывать политическое давление со стороны российского государства и невозможностью постоянно находиться под угрозой уголовного преследования.

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