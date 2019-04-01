Гибель мурманской женщины от падения льда привела к аресту "коммунальщика"

Привлеченного к ответственности за гибель пенсионерки от падения на нее сосульки генерального директора мурманской коммунальной компании арестовали на два месяца, передает ТАСС.

Мужчине, находившемуся во главе ООО "МонтажСпецСтрой", вменяют предоставление небезопасных услуг, повлекшее за собой смерть людей. Наказание по этой уголовной статье предусматривает лишение свободы сроком до шести лет.

Любопытно, что в регионе несколько дней назад поменялся губернатор - со своего поста ожидаемо "попросили" Марину Ковтун. Примечательно также то, что нынешнего врио Андрея Чибиса ранее уволил премьер Дмитрий Медведев с должности министра области, ответственного за ЖКХ. Почти одновременно с ним лишился должности и руководитель петербургского Жилищного комитета Валерий Шиян: в Петербурге ушедшей зимой с уборкой льда тоже наблюдались нешуточные сложности.

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