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11:02

Глава грозненского "Мемориала" не собирается обжаловать свой арест

фото ЗакС политика Глава грозненского "Мемориала" не собирается обжаловать свой арест

Осужденный фигурант уголовного дела о хранении наркотиков, глава грозненского отделения "Мемориала" Оюб Титиев не будет обжаловать свое заключение, говорится на сайте правозащитной организации. Такую линию поведения подсудимый объясняет надеждой на выход из мест лишения свободы условно-досрочно.

"Моя семья нуждается в моей помощи и поддержке. Эти пятнадцать месяцев для них были ещё более серьезным испытанием, чем для меня", - гласит текст его заявления.

Обвинительный приговор суда в виде четырех лет колонии-поселения вступил в силу 1 апреля. Знакомые с ситуацией правозащитники, юристы и общественные деятели в основной своей массе высказываются о полной невиновности Титиева и о том, что наркотики ему подбросили в качестве политической мести за его деятельность.

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12:56    
11-55, не надоело петушок, кукарекать и поклоны бить едро-олигархам?

11:55    
Правильно. Обжаловать не надо. А после УДО - вон из страны, гадёныш.

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