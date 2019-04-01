ГУП "Ленсвет" выплатит полумиллионный штраф

Петербургские антимонопольщики признали за государственным учреждением "Ленсвет" нарушение, касающееся закона о контрактной системе, и выписали штраф в размере 500 тысяч рублей, сообщается на сайте УФАС.

Суть допущенного нарушения - в том, что ГУП безосновательно отказал ООО "ТД-ВЛИ-КОМПЛЕКТ" в праве соревноваться за получение подряда на 3 млн рублей. Отмечается, что заявка на участие в аукционе была составлена компанией безукоризненно.

Примечательно, что предыдущее решение УФАС - провести в связи с совершенным актом несправедливости процедуру торгов заново - "Ленсвет" оставил без внимания, заключив контракт с ЗАО «Балтийская кабельная компания». Крупный штраф обусловлен именно последним обстоятельством.