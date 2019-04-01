Свалку на Народной улице пообещали ликвидировать в течение года

Экологам из общественной организации "Зеленый фронт" удалось добиться официальной реакции на горы мусора в конце Народной улицы, досаждающие жителям Невского района не первый год. Местность осмотрели чиновники из районной администрации, после чего территорию частично забаррикадировали - с тем, чтобы на нее прекратили свозить новые отходы.

Утверждается, что мусорные горы в районе дома 102 исчезнут в течение 2019 года - адрес включен в программ бюджетных расходов. Свалки располагаются возле фактической границы, отделяющей Петербург от Ленинградской области.