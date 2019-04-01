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13:37

«Нам бы так»: Петербургская оппозиция о выборах президента Украины

В воскресенье, 31 марта, состоялся первый тур выборов президента Украины. После обработки 62,74% голосов убедительно лидирует комик и представитель партии «Слуга народа» Владимир Зеленский, набравший 30,40%.  Действующий президент Петр Порошенко, который пошел на выборы самовыдвиженцем, занимает второе место с 16,34% голосов.  ЦИК Украины уже объявил, что точно пройдет второй тур. Бывший премьер-министр страны и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко еще вечером в воскресенье заявила, что по данным ее экзит-пола во второй тур проходит она, а не Порошенко. ЗАКС.Ру собрал реакцию петербургских политиков на предварительные итоги украинских выборов.

Вечером в воскресенье и понедельник утром комментировать украинские выборы взялись немногие петербургские политики. Например, откликов в соцсетях от представителей «Единой России» ЗАКС.Ру не нашел. Но оппозиционеры высказывались охотно. Их реакцию можно описать одним словом – восхищение. Восхищаются они не столько предварительной победой конкретного человека, сколько тем, что на президентских выборах в принципе возможен второй тур, на участие в котором действующий глава государства идет вторым номером.

«У меня очень простой комментарий к выборам в Украине: нам бы так! Чтобы результат выборов был заранее неизвестен. Чтобы действующий президент вполне мог бы проиграть.

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Чтобы его свободно и безнаказанно критиковали с разных сторон», - написал в своих соцсетях лидер фракции «Яблоко» в ЗакСе Борис Вишневский

Другой член фракции и сооснователь «Движения демократического обновления» Михаил Амосов успех комика Зеленского объяснил тем, что люди хотят видеть во власти новые лица. В ответ критикам депутат напомнил, как в нулевые жители Алтайского края выбрали главой региона юмориста, завсегдатая программы «Аншлаг» Михаила Евдокимова.

amosov.JPG (57 KB)Журналист и участник «Левого фронта» Максим Шевченко, ранее сообщавший о желании участвовать в выборах губернатора Петербурга, прокомментировал предварительные итоги в своем Telegram-канале. Он как обычно за словом в карман не полез и назвал Петра Порошенко «дураком» за то, что тот поставил своего оппонента Зеленского в один ряд с Максимом Галкиным и Евгением Петросяном.

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Позже он репостнул анекдот о российских и украинских выборах.

max2.JPG (16 KB)Еще один оппозиционный депутат ЗакСа Максим Резник написал в Facebook, что для петербургских и московских выборов в сентябре 2019 года важнее итоги выборов в Турции и репостнул экспресс-анализ от бывшего депутата Госдумы и председателя Партии перемен Дмитрия Гудкова.

«Применительно к России – представьте, что Собянин и Беглов проиграли свои выборы. Вот это в Турции и произошло. Путин, конечно, предусмотрителен: ни к Беглову, ни к Собянину, ни на любые другие выборы оппозицию не пустят и на пушечный выстрел через разные фильтры. Но это просто означает, что крышка, когда ее сорвет, взлетит на пару метров выше, потому что стравливать пар заранее никто не собирается», - написал Гудков.

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В Турции 31 марта выбирали мэров, глав районов, руководителей муниципалитетов и местных депутатов. По итогам голосования, крупнейшие города страны возглавят оппозиционеры, победившие сторонников президента Реджепа Эрдогана.

Сергей Еремеев



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16:47    
16.34
Это вы из ануса воете? Вам даже не засветиться-не видно. Только запах остался.

16:34    
Действительно, нам до хохляндии далеко. У нас клоуны вроде сабачачки в глубоком анусе. И ближайшие выборы в сентябре ситуацию не изменят .Клоуны вроде врански, шевченко, вишневского будут в том же месте. Главное, они это прекрасно знают, но засветиться ведь надо ! Вдруг пригодится.

15:36    
Все представленные кандидаты на "лидера оппозиции" - очень плотно завязаны на действующую власть.

14:43    
Нам до Украины и Турции не дотянуться, "суверенная демократия" мешает.

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