Пиотровский и Басилашвили попросили Макарова выбрать почетных граждан Петербурга

Два почетных гражданина Петербурга, генеральный директор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский и народный артист СССР Олег Басилашвили, обратились к председателю Заксобрания Петербурга Вячеславу Макарову и другим депутатам ЗакСа с просьбой провести выборы почетных граждан города. Фотографии писем выложил на своей странице в Facebook депутат ЗакСа Борис Вишневский.

На звание почетных граждан Петербурга в этом году претендуют певица Эдита Пьеха, режиссер Александр Сокуров и ректор Европейского университета Борис Фирсов.

«Прошу Вас обязательно провести выборы почетных граждан Санкт-Петербурга в 2019 году, поскольку все кандидаты, по моему мнению, давно заслужили звания почетного жителя нашего города», - написал Басилашвили.

Ранее прошел слух, что депутаты намерены второй год подряд отказаться от выбора почетных граждан. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, комментируя эту информацию, отметил, что у парламента есть на это право, так как по закону депутаты могут выбирать почетных петербуржцев раз в пять лет. Он отметил при этом, что считает всех троих претендентов достойными высокого звания.

Вице-спикер ЗакСа Сергей Соловьев в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что до недавнего времени почетных граждан не выбирали десятилетиями.

Вопрос о присвоении звания почетных граждан будет обсуждаться на заседании парламентской комиссии по образованию, культуре и науке во вторник, 2 апреля.

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