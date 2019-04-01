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15:32

Петербургского юриста Буракову выбрали председателем «Открытой России»

фото ЗакС политика Петербургского юриста Буракову выбрали председателем «Открытой России»

Юриста и правозащитницу из Петербурга Анастасию Буракову выбрали руководителем общественной организации «Открытая Россия». Об этом ЗАКС.Ру сообщила сама Буракова.

Выборы прошли во время конференции организации 31 марта. На конференции также избрали совет организации из 13 членов. В него, в частности, вошла находящаяся под домашним арестом ростовская активистка Анастасия Шевченко. Ее обвиняют в сотрудничестве с нежелательной организацией, движением «Открытая Россия».

Напомним, на днях руководитель движения Андрей Пивоваров сообщил о том, что оно прекратило свое существование. Вскоре возникла общественная организация с таким же названием. Ранее в Минюст РФ были поданы учредительные документы новой организации.



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