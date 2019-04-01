Смольный не согласовал митинг «Россия не помойка» из-за небольшого количества участников

Комитет по вопросам законности 1 апреля отказал в проведении на площади Ленина или в саду 9 января митинга против ввоза мусора в Архангельскую область и отмены слушаний по правилам землепользования и застройки в Петербурге, сообщил ЗАКС.Ру один из организаторов акции Илья Сиялов.

Организаторы планировали провести акцию 7 апреля. По словам Сиялова, в Смольном ответили, что на этот день на площади Ленина намечено другое мероприятия. Разрешать проведение акции в саду 9 января не стали, поскольку в уведомлении указано, что в акции примет участие 200 человек.

- У них, согласно нормативам, уведомления с численностью до 200 человек подаются в районные администрации. А сами они уведомления не пересылают, - рассказал Сиялов. – Если бы мы согласовали свыше 500 человек, то смогли бы получить разрешение.

Организаторы подали новое уведомление о проведении митинга на площади Ленина, изменив время начала акции на 16-10 часов. Кроме того, по словам Сиялова, член оргкомитета акции Павел Кондрашов намерен подать уведомление в администрацию Кировского района о проведении акции в саду 9 января.

Напомним, эко-активисты планируют провести акции 7 апреля в нескольких регионах России. Общей темой митингов будет протест против ввоза отходов из Москвы и Подмосковья в технопарк «Шиес», который планируется создать в Архангельской области к 2020 году.

В Петербурге на митинге также планируется осудить законопроект врио губернатора Петербурга Александра Беглова, предложившего отменить слушания по правилам землепользования и застройки, если речь идет о строительстве объектов регионального значения. 20 декабря эта инициатива прошла первые чтения Заксобрания.

Напомним, с февраля 2019 года площадь Ленина и сад 9 января стали гайд-парками. Проводить акции здесь можно в уведомительном порядке, без согласования с городскими властями.

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