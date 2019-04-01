Центр управления парковками Петербурга возглавил чиновник времен Матвиенко

Глава комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Сергей Харлашкин подписал приказ о назначении директором ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» Сергея Куканова.

Куканов заявил, что проблемы ГКУП неоднократно обсуждались в обществе, и они возникают зачастую из-за внешних и человеческих факторов. По его словам, хотя нельзя перечеркивать работу его предшественников по развитию парковочного пространства и велосипедной инфраструктуры, еще «есть, над чем работать».

Сейчас перед центром стоит задача «провести комплексный анализ работы» и «постараться преодолеть те сложности, с которыми столкнулось учреждение». Куканов не исключил возможность кадровых изменений. Главной целью он называет выведение развития парковочного пространства и велосипедной инфраструктуры на новый уровень.

Сергей Куканов работал в Смольном, когда губернатором Петербурга была Валентина Матвиенко. В 2004 году он был замглавы комитета по инвестициям, вскоре стал советником вице-губернатора и был на этой должности до 2006 года. В 2006 – 2009 году был первым замдиректора Центра комплексного благоустройства. В последние годы работал замдиректора петербургского филиала Дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы и руководил местным подразделением Фонда Социального Страхования.

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