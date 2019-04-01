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17:21

Напавшему на мэра города Иваново с битой предъявили обвинение

фото ЗакС политика Напавшему на мэра города Иваново с битой предъявили обвинение

Следственный комитет предъявил уроженцу Ярославля обвинение в покушении на убийство после нападения на мэра города Иваново Владимира Шарыпова с бейсбольной битой, передает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника главы управления СК по региону Ирину Котову.

По ее словам, обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). По этой статье предусмотрено до 15 лет лишения свободы.

На Шарыпова напали вечером 14 февраля. Изначально было возбуждено дело по ч. 1 ст. 213 УК (хулигаство), затем его переквалифицировали на покушение на убийство. По подозрению в преступлении задержали 31-летнего уроженца Ярославля, он арестован.

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19:45    
31летний мужик просто так на рожон не полезет. А вот "пострадавший" - едрос, а, значит, скорее всего, жулик, вор, растлитель. Наверняка, что-то личное. Хотя, может, народ за жулье взялся. Терять нечего.

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