Создатель фильма "Ложь Матильды" требует от Алексея Учителя 3 млн рублей

Октябрьский суд Петербурга принял к производству иск Руслана Алиева к режиссеру Алексею Учителю, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Претензии Алиева вызвала фраза Учителя, опубликованная в «Комсомольской правде» в 2017 году в материале под заголовком «Режиссер продал машину, чтобы снять "Ложь Матильды"». Фраза опубликована прямой речью: Учитель заявил, что «маразм продолжается» и назвал тех, кто снимал «Ложь Матильду», «идиотами». Свой моральный вред Алиев оценил в 3 млн рублей.

Алиев уже пытался судиться с режиссером фильма «Матильда» в 2018 году. По мнению Алиева, в фильме есть сведения, порочащие честь и достоинство православных и царя Николая Второго. Он требовал от создателей картины миллион рублей и запретить фильм, но Октябрьский суд отказал в рассмотрении иска.

Фильм «Матильда» еще до своего выхода в 2017 году вызвал споры в обществе. Ее запрета активно добивалась депутат Госдумы Наталья Поклонская. По мнению Поклонской, изображение отношений последнего русского царя, который был посмертно канонизирован, и балерины оскорбляет чувства верующих.