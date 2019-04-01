«Открытый Петербург»: зачем и почему?

Северо-Западный институт управления РАНХиГС создал интернет-проект «Открытый Петербург». Директор института Владимир Шамахов представил его 1 апреля на пресс-конференции. Зайдя на сайт каждый житель города может оценить работу районных администраций и оставить свои предложения. Специалисты института обработают полученную информацию и представят конечный отчет. Власти Петербурга пока не решили, что они будут делать с результатами, но репрессий точно не будет.

Достигнуть доверия

На сайте проекта представлены интерактивные карты Петербурга и Ленинградской области. На них можно выбрать район и муниципальное образование – узнать историю, современное состоянии и проголосовать. Для оценки работы районных администраций надо авторизоваться на сайте с помощью мобильного телефона или одной из трех социальных сетей: «ВКонтакте», Facebook или Twitter. Оценить районы можно по восьми критериям: экологическая ситуация, благоустройство, здравоохранение, доступность образования, ЖКХ, транспорт, безопасность и организация досуга.

Также петербуржцы и жители области могут оставить свои предложения и инициативы на сайте. Основная идея этого проекта – наладить доверительные отношения между государством и обществом. По словам директора института Владимира Шамахова, сейчас главная проблема заключается в отсутствии массового доверия граждан к власти. Из-за этого государство не ведет переговоры с обществом по предлагаемым реформам – власть «осознает, что может не получить доверия граждан», - уверен Шамахов.

- А без доверия граждан ни одна глубокая реформа не может быть реализована. А чем можно это доверие заслужить? Прежде всего, открытостью, подконтрольностью деятельности всех органов госуправления обществом, как этого требует Конституция Российской Федерации, и ориентация органов госуправления на потребности населения, - считает директор института.

Повод задуматься (и действовать)

«Открытый Петербург» решили создать после успешного, как считают власти, проведения конкурса «Петербургский чиновник». Там жители города голосовали за лучшего, по их мнению, представителя власти. В 2019 году конкурс тоже пройдет – уже в восьмой раз. Результаты и экспертное мнение по итогам двух проектов институт представит в июне, а затем передаст их правительству регионов. На этом полномочия института заканчиваются, уточнил Шамахов.

Присутствовавший на пресс-конференции кандидат политических наук Сергей Алексеев считает, что организация проекта «Открытый Петербург» свидетельствует о кризисе идей у власти – поэтому идеи решили искать у народа. Это хорошо, но ресурс необходимо использовать «до конца», считает Алексеев. По его мнению, итоги голосования надо заложить в аттестацию рабочих мест чиновников. Кандидат политических наук уверен, что «чиновничий аппарат раздут» - работу одного человека выполняют четверо.

С ним согласился Шамахов. Он заявил, что необходимо менять подход к оценке эффективности работы чиновников – уходить от денег «как главного мерила успешности госдеятельности».

Глава института считает, что нужно избавляться от людей, которые не владеют ситуацией и обстановкой. Каждый госслужащий должен отвечать за свою деятельность – тогда будет результативность, уверен Шамахов.

Представлявший на встрече администрацию губернатора Петербурга заместитель председателя комитета государственной службы и кадровой политики Игорь Мурашев заявил, что прямой взаимосвязи между результатами проекта и отставками чиновников нет. По его словам, в прошлом по аналогичному проекту репрессий не было – в этом году тоже не будет. Некоторые моменты работы администрации районов простой житель может не видеть, считает Мурашев.

- Поэтому строить только на внешней оценке какие-то там репрессивные меры – это, наверно, не правильно. Потому что многие те же самые главы районов пришли в этот район относительно недавно, а люди кого будут оценивать: текущего главу или предшественника? Для текущего – это повод задуматься. Если глава района долго на должности, то там уже можно какую-то динамику проследить, - заявил зампред комитета госслужбы.

Реализация предложений

Северо-Западный институт управления выступает как организатор и учредитель «Открытого Петербурга». При этом, проект реализуется при поддержке администрации губернатора Петербурга и правительства Ленинградский области.

По словам Шамахова, институт проведет мониторинг и анализ оценок и предложений граждан. Все данные будут собраны в итоговый отчет. Институт не берет на себя ответственность по реализации предложений петербуржцев на сайте. Организация выступает только как экспертная площадка.

- Возможно, мы будем объединять усилия с общественной палатой Санкт-Петербурга, может быть Ленинградской области, которая такие полномочия имеет. Мне кажется, это было бы целесообразно, - сказал Шамахов.

Планирует ли администраций губернатора Петербурга реализовывать предложенные на сайте проекты говорить пока рано, заявил зампред комитета госслужбы Мурашев. Он отметил, что необходимо увидеть, что будет в итогах проекта.

- Что-то мне подсказывает, что большинство идей будут плохо структурированы. Поэтому от нас будет требоваться и, надеюсь, от Северо-Западного института управления максимальное структурирование. И здорово, что они в этом году добавляют авторизацию – мы сможем найти конкретного человека и спросить: «Что ты хотел?», - сказал Мурашев.

Он добавил, что для реализации предложений нужна конкретика. Пока обещать выполнить все пожелания рано – «надо смотреть».

Сейчас в Петербурге действуют два аналогичных «Открытому Петербургу» проекта – «Твой бюджет» и «Наш Санкт-Петербург». Они созданы по инициативе администрации губернатора. Цель проектов – реализация пожеланий и идей петербуржцев. В рамках «Твоего бюджета» правительство работает над воплощением идей в жизнь вместе с их авторами. На сайте «Наш Санкт-Петербург» жители оставляют заявки, а власти города их реализовывают.

София Саттарова