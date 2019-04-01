Полиция в Саранске сорвала показ фильма об активистке "Открытой России" Шевченко

В Саранске полицейские сорвали показ фильма об активистке «Открытой России» Анастасии Шевченко, передает «МБХ медиа» со ссылкой на организатора мероприятия Евгения Пашуткина.

Показ проходил в конференц-зале гостиницы «Саранск». По словам Пашуткина, его смысл был в том, что хотя фильм можно посмотреть на YouTube, стоит собраться вместе, чтобы «выразить Насте поддержку». До конца показа оставалось десять минут, когда в зал вошли около семи полицейских и заявили, что им поступило сообщение о собрании партии «Открытая Россия».

Полицейские взяли объяснения и ушли, но осталась опергруппа, рассказал Пашуткин. По его словам, они заявили, что здесь проходят оперативные действия, что будут проводить осмотр, и попросили всех выйти. В итоге полицейские изъяли моноблок, который принадлежит гостинице, сказал активист.

Шевченко предъявлено обвинение по ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности организации, признанной нежелательной в России). Ее дело – первое уголовное дело в России, возбужденное по обвинению в участии в нежелательной организации. Среди вменяемых Шевченко эпизодов «сотрудничества» - участие в публичных дебатах в Таганроге и публикация в Facebook анонса образовательной школы для кандидатов на муниципальных выборах.

Из-за этого дела движение «Открытая Россия» прекратило свое существование. Вместо него возникла одноименная общественная организация, ранее в Минюст подали учредительные документы. Руководителем новой «Открытой России» избрана юрист Анастасия Буракова.