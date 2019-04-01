Фотографа Френкеля вызвали в полицию из-за акции феминисток 8 марта

Фотокорреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля вызвали в полицию для составления протокола из-за акции феминисток у дворца бракосочетания № 1. Он сообщил в Twitter, что его вызвали как «якобы участника» акции.

Феминистки провели акцию у дворца бракосочетания 8 марта, в знак протеста против визита мужчин с цветами в кафе-коворкинг «Симона». Лежащего на ступеньках мужчину укрыли теми тюльпанами, которые попытались подарить активисты проекта «Сеть» посетительницам кафе, вход в который мужчинам запрещен до 19:00. Френкель фотографировал эту акцию.

«Коммунисты России» требовали привлечь участниц акции к «ответственности за хулиганство» и проверить «на причастность к похищению человека, поскольку вряд ли мужчина добровольно согласился зимой лежать голым». На самом деле лежавший на ступеньках мужчина – ЛГБТ-активист, который поддерживает движение, передает Telegram-канал Mash.