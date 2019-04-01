Компания Пригожина подала в суд на Навального и ФБК

Бизнесмен Евгений Пригожин подал в суд на Алексея Навального, сообщил политик в своем Instagram. Согласно информации из картотеки суда, истец – ООО «Московский школьник», компания Пригожина.

По словам Навального, иск подан к нему, Фонду борьбы с коррупцией, юристу Любови Соболь и бывшей сотруднице «Московского школьника» Наталье Шиловой. Иск связан с расследованиями ФБК, в которых утверждалось, что компании Пригожина поставляют некачественное продовольствие в школы и детские сады, что привело к вспышке дизентерии.

Навальный заявил, что ФБК не намерен прекращать расследование, и что информацию фонд удалять не собирается.

В марте Навальный заявил, что ему надоела слежка со стороны неизвестных людей. Он связывал это с информационной войной против Пригожина.