Серебренникова и других фигурантов дела "Седьмой студии" оставили под домашним арестом

Суд продлил домашний арест фигурантам дела «Седьмой студии» - режиссеру Кириллу Серебренникову, директору «Седьмой студии» Юрию Итину и директору Российского академического молодежного театра Софье Апфельбаум, передает «МБХ медиа». Под домашним арестом они останутся до 4 июля.

Заседание прошло накануне, сегодня судья огласила решение. Продление ареста суд мотивировал «общественной опасностью преступления» и тем, что обвиняемые могут воспрепятствовать расследованию дела. Адвокаты Серебренникова, Итина и Апфельбаум просили заменить домашний арест на подписку о невыезде.

Серебренникова, Итина, Апфельбаум, бывшего генпродюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского и экс-бухгалтера Нину Масляеву обвиняют в хищении бюджетных денег на сумму 133 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на проект «Платформа». Все фигуранты, кроме Масляевой, отказались признать свою вину.