Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

9:59

Серебренникова и других фигурантов дела "Седьмой студии" оставили под домашним арестом

фото ЗакС политика Серебренникова и других фигурантов дела "Седьмой студии" оставили под домашним арестом

Суд продлил домашний арест фигурантам дела «Седьмой студии» - режиссеру Кириллу Серебренникову, директору «Седьмой студии» Юрию Итину и директору Российского академического молодежного театра Софье Апфельбаум, передает «МБХ медиа». Под домашним арестом они останутся до 4 июля.

Заседание прошло накануне, сегодня судья огласила решение. Продление ареста суд мотивировал «общественной опасностью преступления» и тем, что обвиняемые могут воспрепятствовать расследованию дела. Адвокаты Серебренникова, Итина и Апфельбаум просили заменить домашний арест на подписку о невыезде.

Серебренникова, Итина, Апфельбаум, бывшего генпродюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского и экс-бухгалтера Нину Масляеву обвиняют в хищении бюджетных денег на сумму 133 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на проект «Платформа». Все фигуранты, кроме Масляевой, отказались признать свою вину. 

 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


11:43    
Пусть сидят мошенники-подонки!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кто должен представлять "Справедливую Россию" на выборах губернатора Петербурга?

Марина Шишкина
Олег Нилов
Елена Драпеко
Надежда Тихонова
Алексей Ковалев

Все новости:

15:55 В КРТИ отметили возросшую интенсивность велодвижения в Петербурге

15:53 Фонтанка: В Можайке взорвалось СВУ

15:31 В Госдуму внесли законопроект о "смягчении" муниципального фильтра

15:27 Беглов не стал общаться с собравшимися у Можайки журналистами   1

14:55 В академии Можайского нашли вторую мину после взрыва первой   1

14:49 Курганского активиста арестовали на 15 суток за прогулку в маске Путина и призывы платить налог   2

14:08 В академии Можайского взорвалась мина, есть пострадавшие   1

13:43 Единороссы отказались выбирать Пьеху, Сокурова и Фирсова почетными гражданами Петербурга   1

13:26 СМИ: Депутаты предложили шифровать трафик в рунете с помощью отечественной криптографии

12:59 Справедливороссы требуют от Макарова объяснений из-за отказа выбирать почетных граждан Петербурга

12:38 ФАС проверит компании, занимающиеся гособоронзаказом

12:07 Фигуранты дела о взрыве в метро Петербурга хором отказались признать вину   1

11:37 Смольный разрешил построить храм на проспекте Науки вместо поликлиники   5

11:14 Подозреваемый в погроме в свердловской редакции "Коммерсанта" отпущен под подписку о невыезде

10:45 Муниципал: Муниципальные депутаты распустились в Ломоносове   2

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.