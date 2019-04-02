Пионерский и "Мурманский" парки обустроят за 59,3 млн рублей

Комитет по благоустройству объявил конкурс на обустройство Пионерского и Муринского парка, сообщили в Смольном.

В общей сложности на обустройство парков выделено 59,3 млн рублей: 19,4 млн – на Пионерский парк, 39,9 млн рублей – на Муринский. В Пионерском парке подрядчик должен будет отремонтировать газоны и набивное покрытие дорожек, установить детский игровой комплекс, качели и тренажеры. В Муринском – установить 60 скамеек, высадить зелень, разместить песочный дворик и детские площадки.

Изначально Смольный в заголовке сообщил об обустройстве Пионерского и Мурманского парка. Последнего в Петербурге не существует.



Фото: скриншот с gov.spb.ru

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