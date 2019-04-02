Подозреваемый в погроме в свердловской редакции "Коммерсанта" отпущен под подписку о невыезде

Подозреваемого в погроме в редакции «Коммерсанта» в Екатеринбурге отпустили под подписку о невыезде, передает ТАСС со ссылкой на управление Следственного комитета по Свердловской области.

Накануне правоохранители задержали местного жителя 1973 года рождения. По мнению следователей, погром он учинил, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Свою причастность мужчина отрицать не стал и написал явку с повинной. По информации полиции, его действия не связаны с профессиональной деятельностью журналистов «Коммерсанта».

«У него уже подписка о невыезде, так как преступление не тяжкое [средней тяжести]», - сказал собеседник агентства. Ущерб от действия мужчины оценивается не мене чем в 70 тысяч рублей.

Погром в «Коммерсанте» учинили в ночь на 1 апреля. Злоумышленник слома компьютеры, разгромил серверную, оставил записку с текстом «Сдохнешь, сявка».