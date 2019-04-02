Фигуранты дела о взрыве в метро Петербурга хором отказались признать вину

Фигуранты дела о взрыве в метро Петербурга на заседании в Ленинградском окружном военном суде хором отказались признать свою вину, передает «Интерфакс».

Суд начал рассмотрение дела по существу. На заседание доставили десять фигурантов из 11. Заседание проводит Московский окружной военный суд на базе Ленинградского в режиме видеоконференцсвязи. Дело рассматривается в открытом режиме.

Одна из обвиняемых, гражданка Киргизии Шохиста Каримова, заявила, что ее подставили, передает MR7. Женщина заявила, что «перед Россией и Киргизией ее руки чисты», и что ее подставили, подложив гранату во время обыска.

Взрыв в петербургском метро прогремел 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь». Погибли 16 человек. Следственный комитет установил, что к взрыву причастна террористическая группировка «Катиба Таухид валь-Джихад».

Спустя пару дней после взрыва оперативники задержали в Москве и Петербурге восьмерых выходцев из Средней Азии, которых заподозрили в причастности к теракту. В квартирах нашли оружие, боеприпасы и взрывное устройство – такое же, какое обезвредили на «Площади Восстания».

17 апреля был задержан предполагаемый организатор Аброр Азимов, а вскоре – его брат Акрам и последний, одиннадцатый подозреваемый – Мухамадюсуп Эрматов. Всех их обвиняют в участии в террористическом сообществе, покушении на совершение теракта, незаконное изготовление взрывчатых устройств, совершении теракта и хранении и перевозке взрывчатых веществ.