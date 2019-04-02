Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

12:07

Фигуранты дела о взрыве в метро Петербурга хором отказались признать вину

фото ЗакС политика Фигуранты дела о взрыве в метро Петербурга хором отказались признать вину

Фигуранты дела о взрыве в метро Петербурга на заседании в Ленинградском окружном военном суде хором отказались признать свою вину, передает «Интерфакс».

Суд начал рассмотрение дела по существу. На заседание доставили десять фигурантов из 11. Заседание проводит Московский окружной военный суд на базе Ленинградского в режиме видеоконференцсвязи. Дело рассматривается в открытом режиме.

Одна из обвиняемых, гражданка Киргизии Шохиста Каримова, заявила, что ее подставили, передает MR7. Женщина заявила, что «перед Россией и Киргизией ее руки чисты», и что ее подставили, подложив гранату во время обыска. 

Взрыв в петербургском метро прогремел 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь». Погибли 16 человек. Следственный комитет установил, что к взрыву причастна террористическая группировка «Катиба Таухид валь-Джихад».

Спустя пару дней после взрыва оперативники задержали в Москве и Петербурге восьмерых выходцев из Средней Азии, которых заподозрили в причастности к теракту. В квартирах нашли оружие, боеприпасы и взрывное устройство – такое же, какое обезвредили на «Площади Восстания». 

17 апреля был задержан предполагаемый организатор Аброр Азимов, а вскоре – его брат Акрам и последний, одиннадцатый подозреваемый – Мухамадюсуп Эрматов. Всех их обвиняют в участии в террористическом сообществе, покушении на совершение теракта, незаконное изготовление взрывчатых устройств, совершении теракта и хранении и перевозке взрывчатых веществ.

 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


13:35   Сергей   xxxxxxxx@mail.ru
Интересно, а когда они и подобные этим существам вырезали христиан в своих исламистских бандустанах, их тоже "подставили"?

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кто должен представлять "Справедливую Россию" на выборах губернатора Петербурга?

Марина Шишкина
Олег Нилов
Елена Драпеко
Надежда Тихонова
Алексей Ковалев

Все новости:

15:55 В КРТИ отметили возросшую интенсивность велодвижения в Петербурге

15:53 Фонтанка: В Можайке взорвалось СВУ

15:31 В Госдуму внесли законопроект о "смягчении" муниципального фильтра

15:27 Беглов не стал общаться с собравшимися у Можайки журналистами   1

14:55 В академии Можайского нашли вторую мину после взрыва первой   1

14:49 Курганского активиста арестовали на 15 суток за прогулку в маске Путина и призывы платить налог   2

14:08 В академии Можайского взорвалась мина, есть пострадавшие   1

13:43 Единороссы отказались выбирать Пьеху, Сокурова и Фирсова почетными гражданами Петербурга   1

13:26 СМИ: Депутаты предложили шифровать трафик в рунете с помощью отечественной криптографии

12:59 Справедливороссы требуют от Макарова объяснений из-за отказа выбирать почетных граждан Петербурга

12:38 ФАС проверит компании, занимающиеся гособоронзаказом

12:07 Фигуранты дела о взрыве в метро Петербурга хором отказались признать вину   1

11:37 Смольный разрешил построить храм на проспекте Науки вместо поликлиники   5

11:14 Подозреваемый в погроме в свердловской редакции "Коммерсанта" отпущен под подписку о невыезде

10:45 Муниципал: Муниципальные депутаты распустились в Ломоносове   2

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.