ФАС проверит компании, занимающиеся гособоронзаказом

Федеральная антимонопольная служба проверит 748 организаций оборонно-промышленного комплекса, которые занимаются выполнением государственных оборонных заказов, сообщается на сайте ФАС.

Проверку проведут из-за несвоевременного представления отчетов о финансовой деятельности при исполнении заказов. Также по обращению Минобороны ФАС начала проверки 46 организаций, которые не предоставляют вовремя материалы для расчета цен на вооружение.

В ФАС подчеркнули, что такое поведение может привести к затягиванию договорной компании 2019 года.

В конце марта сотрудники ФСБ пришли с обысками на предприятия в трех городах - Липецке, Петербурге и Москве – по делу о хищении средств гособоронзаказа. По версии следствия, работники группы предприятий Липецкой области похитили деньги из федерального бюджета, выделенные в рамках гособоронзаказа и целевых программ по поддержке оборонно-промышленного комплекса и промышленности.