Справедливороссы требуют от Макарова объяснений из-за отказа выбирать почетных граждан Петербурга

Лидер петербургского отделения «Справедливой России» Марина Шишкина и депутаты-справедливороссы Надежда Тихонова и Алексей Ковалев обратились к спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову с требованием ответить, на каком основании срывается процедура избрания почетных граждан Петербурга.

В обращении справедливороссы подчеркнули, что за восемь лет работы Макарова председателем парламента только четыре раза были избраны почетные граждане, и выборы могут сорваться снова в 2019 году – уже второй год подряд. Сообщалось, что предложенные кандидатуры – певица Эдита Пьеха, режиссер Александр Сокуров и ректор Европейского университета Борис Фирсов – не устраивают депутатов от «Единой России», которые составляют большинство в шестом созыве ЗакСа.

С 1993 по 2014 год церемония присвоения звания проводилась ежегодно, с единственным исключением в 2004 году, напомнили справедливороссы. В 2014 году Макаров и экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко отказались от права выдвижения кандидатов на звание, внеся поправки в закон об этом звании. Власти формально продемонстрировали свое пренебрежение институтом почетного гражданства, считают представители «Справедливой России».

В 2014-2015 годах звание почетного гражданина не присуждалось, в 2017-м звания удостоились спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. С тех пор выборы почетных граждан больше не проводились.

«Просим председателя ЗакСа ответить, каким политическим или экономическим процессам, либо законотворческим процедурам мешает поддержание установленной Законом традиции избрания и чествования почетных граждан Санкт-Петербурга», - говорится в обращении справедливороссов.

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