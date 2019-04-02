Единороссы отказались выбирать Пьеху, Сокурова и Фирсова почетными гражданами Петербурга

Комиссия по образованию, культуре и науке ЗакСа на заседании 2 апреля не поддержала предложение проводить в 2019 году выборы почетных граждан Петербурга.

На звание почетных граждан, напомним, претендуют певица Эдита Пьеха (выдвинута Союзом концертных деятелей), режиссер Александр Сокуров (выдвинут организацией «Ночлежка») и ректор Европейского университета Борис Фирсов (выдвинут организацией социологов «Спас»).

Инициатива по выдвижению получила отрицательное заключение юридического управления аппарата ЗакСа. В заключении говорилось, что документы по выдвижению Сокурова и Фирсова поступили в ЗакС на день позже положенного срока. Также указывалось, что общественные организации, выдвинувшие кандидатуры, не были уполномочены это делать. Кроме того, Сокуров прожил в городе менее 10 лет подряд.

Председатель комиссии Максим Резник (фракция Партия роста) назвал эти нарушения несущественными.

– Отказываясь выбирать, основываясь только на букве законы, мы делаем городу «медвежью услугу», – отметил Резник

В заседании не смогли принять участие лидеры фракций КПРФ Ольга Ходунова и «Справедливая Россия» Алексей Ковалев. Таким образом, голосовали 7 депутатов «Единой России» и Максим Резник. Все единороссы проголосовали против рассмотрения вопроса об избрании почетных граждан. Резник – за.

Посетивший заседание лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский назвал претензии «единороссов» «крайне ничтожными».

– Решение комиссии выбирать или не выбирать – это политическое решение. Но этот вопрос является этическим, – заявил Вишневский.

Депутат ЗакСа от «Справедливой России» Александр Егоров принес на заседание комиссии полную копию устава Союза концертных деятелей, из-за отсутствия которого в документах по выдвижению Эдиты Пьехи юридическое управление не поддержало ее кандидатуру. Он обратил внимание коллег, что в уставе указано, что организация может выдвигать кандидатов на звание почетных граждан.

Депутат Амосов посоветовал всем сомневающимся в существовании Союза концертных деятелей зайти на «Википедию»

– Это издевательство над Петербургом. Вы решили над ними [кандидатами] и над всеми, кто их любит, поиздеваться, – заявил Амосов единороссам. Он также напомнил, что для присвоения звания экс-тренеру ФК «Зенит» Дику Адвокату, который не прожил в Петербурге 10 лет, принимали специальный закон.

Ранее за избрание новых почетных граждан выступили народный артист СССР Олег Басилашвили и генеральный директор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский. Также справедливороссы обратились к спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову с требованием объяснить, на каком основании парламент в очередной раз отказывается проводить выборы почетных граждан.

Сергей Еремеев

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