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14:55

В академии Можайского нашли вторую мину после взрыва первой

фото ЗакС политика В академии Можайского нашли вторую мину после взрыва первой

На территории Военно-космической академии имени Можайского нашли вторую мину, передает 78.ru со ссылкой на источник.

По данным издания, снаряд нашли под лестницей. Сейчас его осматривают специалисты.

За час до этого в академии прогремел взрыв: по предварительным данным, подорвалась мина, которую хотели переместить с места на место. Обрушился лестничный пролет, на третьем этаже оказались заблокированы люди. 

Добавим, в результате подрыва один человек получил контузию, двое ранены, царапины получили два подполковника, майор и старший лейтенант.

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14:58    
Чья-то месть из своих, что ли? Или из бывших - отчисленных, уволенных?

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