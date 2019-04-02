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15:27

Беглов не стал общаться с собравшимися у Можайки журналистами

фото ЗакС политика Беглов не стал общаться с собравшимися у Можайки журналистами

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов не стал подходить к сотрудникам средств массовой информации перед тем как покинуть территорию Военно-космической академии им. Можайского, где сегодня прогремел взрыв, сообщил корреспондент ЗАКС.Ру.

Временный губернатор провел у академии Можайского около 30 минут.

С территории академии уже полтора часа продолжается эвакуация людей.

Напомним, около двух часов дня на территории ВКА им. Можайского прогремел взрыв. Предположительно, взорвалась мина. В результате обрушился лестничный пролет. По предварительным данным пострадали четыре человека.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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15:50    
Ясности нет, что Беглов скажет...Может сами курсанты во взрывотехников поиграли, украв, достав где-то взрывчатое вещество... Такого рода случаев была масса...

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