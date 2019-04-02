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15:55

В КРТИ отметили возросшую интенсивность велодвижения в Петербурге

фото ЗакС политика В КРТИ отметили возросшую интенсивность велодвижения в Петербурге

Подведомственный КРТИ Центр транспортного планирования отчитался о темпах "велосипедизации" Петербурга. Так, в 2018 году постфактум проведенных аналитиками центра замеров велодвижения, наибольший показатель интенсивности был зафиксирован на мостах: например, прошлым летом в минуту городские переправы пересекали в среднем два велосипедиста.

Помимо активного использования велолюбителями "собственных" дорожек, обустроенных по соседству с автомобильными, рост интенсивности движения был отмечен также на тех участках, где инфраструктура не развита - Бухарестской улице, Дунайском проспекте и других.

Согласно замерам, в утренние и вечерние часы пик по городу проезжает более 60 велосипедистов в час. Особенно по улицам Центрального района и прилегающим к Неве набережным: наибольшая интенсивность движения наблюдается вечером на Арсенальной набережной - 163 единицы в час.

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17:54    
При этом Арсенальная набережная, как и другие набережные Невы, крайне скверно убираются от песка и пыли.

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