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Новости

16:26

Суд оставил под арестом активистку "Открытой России" Шевченко

фото ЗакС политика Суд оставил под арестом активистку "Открытой России" Шевченко

Суд в Ростове-на-Дону отклонил жалобу на продление домашнего ареста активистке "Открытой России" Анастасии Шевченко, обвиняемой в участии в "нежелательной организации", уведомил "МБХ Медиа" адвокат Сергей Бадамшин.

Помимо прочего, ранее сегодня, 2 апреля, суд отказался смягчать меру пресечения Шевченко с домашнего ареста на подписку о невыезде. Защита обвиняемой просила также разрешить женщине прогулки с детьми, телефонные звонки, вызов на дом врачей и юриста и отмены запрета на общение с людьми. Судья вновь во всех прошениях отказала.

15 марта Шевченко на 3 месяца продлили домашний арест.

Напомним, дело активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко – прецедент для российского правосудия. Его возбудили по обвинению в участии в нежелательной организации за формальное прегрешение в виде координации дебатов. Попав под домашний арест, заканчивающийся не ранее 20 марта, женщина лишалась тяжело болеющей дочери, к которой ее своевременно не пустили. 17-летняя Алина Шевченко умерла в реанимации 31 января. По этому трагическому поводу в Петербурге ранее проходил "Марш материнского гнева", завершившийся молебном в Екатерининском саду.

31 марта на съезде "Открытой России" в Риге было объявлено о ликвидации движения. Самороспуск организации ее руководитель Андрей Пивоваров объяснил невозможностью более испытывать политическое давление со стороны российского государства и невозможностью постоянно находиться под угрозой уголовного преследования.

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19:03    
Смешно читать про "давление со стороны государства". Просто ходор, как расчётливый жид, увидел бесполезность траты денег на этих пустозвонов и прекратил денежные подачки.

17:12    
Добрая новость!

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