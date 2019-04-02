СК возбудил дело о покушении на убийство после взрыва в Можайке

Петербургский Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более человек общеопасным способом (часть 3 статьи 30, пункты "а", "е" части 2 статьи 105 УК РФ) постфактум взрыва в военно-космической академии им. Можайского, сообщила пресс-служба СК.

По данным следствия, 2 апреля около 13:30 в здании вуза взорвался неустановленный предмет, в результате чего четверо военнослужащих получили травмы. По данным "Фонтанки", в академии сдетонировало самодельное взрывное устройство, спрятанное под лестничной клеткой. После его обнаружения была объявлена эвакуация. Детонация СВУ произошла в момент обезвреживания его саперами. Три сапера получили ранения средней степени тяжести. Также осколком задело женщину-преподавателя.

Ранее на место происшествия прибыл врио губернатора Петербурга Александр Беглов, однако никаких комментариев давать не стал.