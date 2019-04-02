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18:47

В Петербурге появился Совет по стратегическому планированию и проектам

фото ЗакС политика В Петербурге появился Совет по стратегическому планированию и проектам

При аппарате губернатора Петербурга начал свою работу Совет по стратегическому планированию и проектам. Первое заседание провел сегодня, 2 апреля, врио градоначальника Александр Беглов, уведомляет 78.ru.

В составе совета - петербургские предприниматели, а также представители науки и общественных организаций. Вместе они будут помогать городскому правительству принимать стратегические решения по развитию и модернизации Северной столицы. Среди поставленных задач - повышение доходов Петербурга до 1 трлн рублей ежегодно.

"Именно экспертное сообщество, состоящее из наиболее компетентных, образованных, талантливых и неравнодушных людей, станет настоящим драйвером преобразований. Ваши глубокие знания и богатый опыт помогут нам грамотно, взвешенно и разумно развивать город, реализовывать предложения инвесторов, отвечать на новые вызовы внешнего мира", - заявил Беглов.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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19:33    
И чё планировать будут, футбольные матчи на зенит-арене?
Какие тут стратегии, если всю промышленность уничтожили, как ломбарды Брехлова развивать?

Страница 1-ая (всего: 1)
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