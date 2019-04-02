О взрыве в можайке: «Ни один военный вам ничего не скажет»

Взрыв в академии прогремел около 13:30 во вторник – в одном из служебных помещений взорвался неустановленный безоболочный предмет, сообщили в СК РФ. Пострадало четыре человека – всем оказали медицинскую помощь и сейчас их жизни ничего не угрожает. Военное следственное управление СК возбудило уголовное дело по статье о покушении на жизнь двух и более лиц общеопасным предметом (ч.3 ст.30, п.п. «а,е» ч.2 ст.105 УК РФ).

После появления информации о взрыве, 78.ru сообщил со ссылкой на источник, что взорвалась мина – якобы при переносе с одного места на другое. Сам взрыв произошел на втором этаже здания, из-за него обрушился лестничный пролет – на третьем этаже были заблокированы 15 человек. Позже СМИ добавило, что под лестницей нашли второе взрывное устройство – с ним работают.

«Фонтанка» сообщила, что первое взрывное устройство было самодельным – его обнаружили под лестницей и объявили эвакуацию. Бомбу решили накрыть бронежилетом, в тот момент она и взорвалась. Пострадали три сапера и одна преподавательница.

В здании выбило стекло на втором этаже, уточнили в MR7. Осколками стекла засыпало тротуар и часть дороги.

На месте взрыва в академии работали представители Следственного комитета, ФСБ, МЧС. С территории выехал реанемобиль и машина скорой помощи. Туда же около 15:00 часов прибыл врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Он провел в академии около получаса и уехал, не дав никаких комментариев ожидавшим его у ворот журналистам.

Комментировать ситуацию отказался и представитель ГУ МЧС по Петербургу. Он заявил, что сам ничего говорить не будет – позже информацию даст Министерство обороны. На момент публикации материала официальных комментариев от Минобороны не было.

Беглов позже всё же высказался по теме взрыва. На своей странице в соцсети «Вконтакте» он похвалил все оперативные службы. Все сработали хорошо – «быстро по инструкции», заявил врио губернатора. Поведение Александра Беглова в этой ситуации сильно отличается от того, что было в феврале после обрушения перекрытий в ИТМО, где врио непосредственно присутствовал при спасательных работах, сам давал комментарии прессе и даже вышел под камеры с преподавателем ВУЗа, которую спасатели эвакуировали из здания.

Спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров, долгие годы преподававший в академии научный коммунизм, сказать что либо, о своем бывшем месте работы не смог. В пресс-службе ЗакСа заявили, что пообщаться с ним «пока невозможно». Связаться не удалось и с другими выходцами из можайки, которые сейчас трудятся в ЗакСе плечом к плечу с Макаровым. Любимым полковникам Вячеслава Макарова нечего сказать.

Выходить с территории военные и сотрудники академии продолжали два часа после взрыва. Общаться с журналистами никто не пожелал. Две сотрудницы академии сообщили корреспонденту ЗАКС.Ру, что им ничего не объяснили – просто попросили весь личный состав покинуть территорию. Военные, выходя из-за ворот можайки упорно молчали. Заговорил с корреспондентом ЗАКС.Ру только один, и только для того, чтобы «обнадежить»: «Ни один военный вам ничего не скажет».

Текст и фото - София Саттарова

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.