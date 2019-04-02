В "Справедливой России" разработали поправки о предельной зарплате госслужащих

Эсеры подготовили проект законотворческой инициативы, ограничивающей разницу в заработных платах работников государственных структур и их руководителей в соотношении 1 к 8, уведомили ЗАКС.Ру в пресс-службе "Справедливой России".

"Мы предлагаем четко прописать в Трудовом кодексе, что разница в зарплатах руководителей и сотрудников указанных организаций не может быть более чем восьмикратной. Таким образом, соотношение 1 к 8 становится обязательным к исполнению безо всяких исключений", - пояснил глава думских справороссов Сергей Миронов.

Обозначенная пропорция пока носит исключительно рекомендательный характер.

Миронов сетует, что зачастую у руководителей госструктур жалованье зачастую в десятки раз выше чем у высшего должностного лица государства - президента.

"Мы убеждены, что по крайней мере официальные зарплаты руководителей госструктур, включая оклады и стимулирующие выплаты, должны соотноситься с зарплатой президента страны", - уточнил Миронов.

Документ направлен на рассмотрение правительства.