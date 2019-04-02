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19:30

Адвокат фигурантки дела "Нового величия": Ребровский оговаривает Павликову

фото ЗакС политика Адвокат фигурантки дела "Нового величия": Ребровский оговаривает Павликову

Заключивший сделку со следствием фигурант дела "Нового величия" Павел Ребровский дает ложные показания в отношении Анны Павликовой, поделилась с "МБХ Медиа" адвокат девушки Ольга Карлова.

"Ребровский дает ложные показания в отношении моей подзащитной. У нас есть доказательства этому. Он говорит, что Павликова не больная, что она изображает из себя больную", - известила юрист.

Однако, подчеркнула Карлова, у защиты в "портфеле" есть огромное количество опровергающих озвученную Ребровским информацию. В том числе, медицинские заключения профильных клиник и результаты обследования девушки врачами СИЗО.

"Ребровский также приписывал ей [Павликовой] ряд слов, однако мы просматривали имеющиеся записи, она вообще такого не говорила. Он дает заведомо ложные показания на допросах", - пояснила Карлова.

О том, что мужчина пошел на сделку со следствием, стало известно ранее сегодня, 2 апреля. Его отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.

Всего по делу "Нового величия" проходят 10 человек. Их обвиняют в  создании экстремистского сообщества. Фактически молодые люди общались на политические темы в Telegram-чате и однажды встречались оффлайн. Человека, который предложил ребятам объединиться в организацию и разработал её устав, считают сотрудником спецслужб. Примечательно, но две государственные экспертизы заключили, что в листовках и программе движения нет призывов к экстремизму.

7 марта по делу вынесли первый приговор: признавшему вину Рустаму Рустамову назначили полтора года условно. Его дело рассматривалось в особом порядке.

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