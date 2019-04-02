Несвятая троица

Второго апреля на заседании парламентской комиссии по образованию, культуре и науке семеро единороссов проголосовали против выборов почетных граждан Петербурга в 2019 году. За высказался только оппозиционер Максим Резник. Некоторые депутаты из фракции «Единая Россия» объяснили ЗАКС.Ру, что прекрасно относятся ко всем трем кандидатам, но в документах по их выдвижению есть упущения. Другие отказались объяснять свое решение.

Есть ли в Петербурге «Ночлежка»?

Выдвигать кандидатов в почетные граждане могут не только органы власти, но и официально зарегистрированные общественные объединения. Так и произошло со всеми нынешними претендентами. Однако юридическое управление Законодательного собрания нашло в документах нарушениях. В своем заключении парламентские юристы указали, что им не удалось установить, есть ли у предложившего сделать почетным гражданином певицу Эдиту Пьеху Союза концертных деятелей отделение в Петербурге. Ее, напомним, выдвигают на высокое звание уже в шестнадцатый раз.

Пришедший на заседании комиссии депутат Михаил Амосов посоветовал составителям этого документа и коллегам-депутатам заглянуть в «Википедию» и прочесть, что такое Союз концертных деятелей. А Александр Егоров из «Справедливой России» даже принес полный текст устава организации, который, должен был расставить все точки над «и». Но на членов комиссии из партии «Единая Россия» документ впечатления не произвел.

Лауреат Европейской киноакадемии и обладатель приза фестиваля в Каннах Александр Сокуров, по мнению юридического управления ЗакСа, тоже не годится в почетные граждане города, поскольку прожил в Петербурге менее 10 лет. К тому же, у юристов возникли вопросы к выдвинувшей его кандидатуру благотворительной организации «Ночлежка». Судя по тексту заключения, сотрудники юруправления не смогли найти в интернете информацию о том, что «Ночлежка» зарегистрирована как юридическое лицо и действует на территории Петербурга не менее пяти лет.

- Это, конечно, довольно забавно, - прокомментировал ЗАКС.Ру директор «Ночлежки» Григорий Свердлин. - Организация «Ночлежка» с 1990 года действует в Петербурге. Есть масса удостоверяющих документов. У нас на сайте можно посмотреть годовые отчеты и за пять лет и за более ранние периоды времени.

Отметим, что с благотворительной организацией в последнее время активно взаимодействует комитет по законодательству ЗакСа, председатель которого Денис Четырбок тоже пришел на обсуждение вопроса о выборах почетных граждан.

Наконец, вызвала вопросы и ассоциация социологов «СПАС», представившая депутатам кандидатуру ученого Бориса Фирсова. В заключении юридического управления сказано, что из представленных документов нельзя определить, является ли Фирсов членом «СПАС».

«Кроме того решение о выдвижении кандидатуры принято органом, который не уполномочен Уставом организации на принятие таких решений», - говорится в заключении.

В случае Сокурова и Фирсова парламентские юристы также обращают внимание на то, что представления по ним были поданы в ЗакС 1 марта 2019 года, то есть, по мнению сотрудников управления, с опозданием на один день. Однако в законе «О звании «Почетный гражданин Санкт-Петербурга» говорится, что обращение должно вноситься не позднее 1 марта 2019 года. На это обстоятельство обратил внимание коллег лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский, также выступивший на заседании комиссии за выборы новых почетных граждан.

Поддержать голосовавших единороссов пришел только депутат Четырбок. В итоге он выступал больше, чем все члены комиссии из «Единой России». Четырбок, в частности, заявил, что депутаты сделают новым почетным гражданам «медвежью услугу», если выберут их с нарушением закона.

«К Пьехе нет претензий»

Единственным проголосовавшим за выборы новых почетных граждан был председатель комиссии по культуре, образованию и науке Максим Резник, назвавший претензии юридического управления несущественными.

Когда настало время голосовать против, часть единороссов на пару секунд замешкалась, но, увидев, что однопартийцы поднимают руки, послушно сделали то же самое.

После завершения заседания первой зал покинула депутат и актриса Анастасия Мельникова. Она преподнесла к уху телефон, дав понять журналистам, что не настроена общаться. Следом шла действующий почетный гражданин Петербурга и депутат-лыжница Любовь Егорова. В ответ на вопрос корреспондента ЗАКС.Ру, почему лично она решила не поддерживать выборы новых почетных граждан, Егорова ответила только: «Я не комментирую».

Депутат Евгений Никольский на ходу бросил журналистам: «Я ничего не знаю, я уже высказал свое мнение». Несколькими минутами ранее, во время заседания, он только спросил у депутата Резника, были ли общественниками устранены нарушения, выявленные юридическим управлением.

Другой член комиссии Александр Ваймер рассказал ЗАКС.Ру, что и сам сталкивался с аналогичными сложностями, когда его выдвигали в почетные жители Сестрорецка. По словам единоросса, на то были существенные причины. Устранив их, Ваймер в 2012 году вошел в когорту почетных жителей курортного пригорода, через два года после временного губернатора Петербурга Александра Беглова и за три года до певца Игоря Корнелюка.

Депутат Юрий Бочков, общаясь с журналистами, назвал всех троих кандидатов в почетные граждане Петербурга достойными людьми и отметил, что претензии у него не к личностям, а к документам.

- У меня, например, к Эдите Пьехе нет никаких претензий. Я уважаю этого человека и его творчество. Я смотрю только на документы, которые предоставлены. Считаю, что Эдита Пьеха – достойный кандидат, но пусть предоставит в двадцатый раз нормальные документы и все будет нормально, - прокомментировал Бочков.

«После патриарха только Господь Бог»

Звание почетного гражданина Петербурга присваивается с 1993 года. Первым его обладателем стал филолог Дмитрий Лихачев. С тех пор почти ежегодно звания удостаивались выдающиеся деятели науки, культуры, искусства и спорта. В 1994 году почетным петербуржцем стал патриарх Алексий II, в 2006 году – Владимир Путин. В 2008 году звание присвоили тренеру «Зенита» Дику Адвокату, под руководством которого футбольный клуб из Петербурга выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА. Для Адвоката ЗакС даже принял специальный закон, поскольку голландский специалист прожил в Петербурге менее 10 лет и не мог стать почетным гражданином на общих основаниях.

Последний раз звание почетных граждан присваивали в 2017 году. Тогда его получили патриарх Кирилл и спикер Совета Федерации, экс-губернатор Петербурга Валентина Матвиенко. Депутат Максим Резник в беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру пошутил, что сложно найти более авторитетных петербуржцев, чем глава РПЦ и третье лицо в стране.

- Рациональные мотивы этого решения ясны не до конца. У меня есть только шутливые мотивы. Кого еще можно избрать после патриарха? Только Господа Бога. А после Валентины Ивановны только Дмитрия Анатольевича Медведева, но вроде он не в тренде.

Добавим только, что поскольку, как говорят в юридическом управлении ЗакСа, «не удалось установить и с использованием общедоступных информационных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет» факт проживания Господа Бога в Петербурге, для его выдвижения тоже придется писать отдельный законопроект.

Сергей Еремеев

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