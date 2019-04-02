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20:20

Ходорковский выдвинул Кремлю «ультимативные» предложения о дальнейшей судьбе «Открытой России»

фото ЗакС политика Ходорковский выдвинул Кремлю «ультимативные» предложения о дальнейшей судьбе «Открытой России»

Российский предприниматель-экспат Михаил Ходорковский, основавший движение «Открытая Россия», о ликвидации которой стало известно 31 марта, выдвинул российским властям ряд предложений, касающихся дальнейшей судьбы как участников экс-движения, так и политических планов новой организации, созданной на основе старой.

В феврале текущего года, напомнил Ходорковский у себя в Facebook, была учреждена «Российская общественная организации ОР», документы на регистрацию которой в скором времени будут поданы в Министерство юстиции.

Решение о роспуске движения в нынешнем виде было принято в первую очередь потому, пояснил бизнесмен, что на активистов стали заводить уголовные дела об участии в нежелательной организации: резонансным прецедентом стало дело Анастасии Шевченко.

То, что мы сделали — политическое предложение: или вы даете нам существовать в России в правовом поле и мы делаем шаг на встречу, подавая документы в Минюст, или в организации остаются только те, кого тюрьма не страшит,

Михаил Ходорковский

В первом варианте, уточнил Ходорковский, участники нового движения продолжают заниматься выборами и правозащитной деятельностью. Если власти такой «расклад» не устроит, тогда «будет жесткий политический акционизм тех, кто готов превращать судебную трибуну в трибуну политическую».

Хочет Кремль когорты политзаключенных и репутации истеричной диктатуры — он это получит. Готов к мириться с существованием неприятной оппозиционной организации в правовом поле — нам тоже годится,

Михаил Ходорковский
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