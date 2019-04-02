Политолог Орешкин: Беглов вызывает у петербуржцев плохо скрытое раздражение

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов не проявил себя пока никак, а то немногое, что сделал, жителям города пришлось не по нраву, предположил политолог Дмитрий Орешкин в эфире "Эха Москвы".

«А вот Беглов - у него проблемы. Потому что он явно отстает от Питера. Питеру нужно что-то другое. Он у петербуржцев вызывает плохо скрытое раздражение. Может, Беглов хорош, может, плох, но пока он никак не прославился», - заявил обозреватель.

Осенью 2019 года в Петербурге одновременно пройдут и губернаторские, и муниципальные выборы. Ранее в город на Неве приезжал политик Алексей Навальный, который «презентовал» горожанам свой новый проект – «Умное голосование».

О намерении участвовать в выборах градоначальника заявили депутаты ЗакСа Борис Вишневский, Оксана Дмитриева, лидер «Красивого Петербурга» Красимир Врански, член «Коммунистов России» Михаил Машковцев, депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко.

Беглов до сих пор официально не подтвердил свои губернаторские амбиции и несколько раз уходил от прямого ответа на вопрос о своем возможном участии в выборах.

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