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Новости

20:50

Политолог Орешкин: Беглов вызывает у петербуржцев плохо скрытое раздражение

фото ЗакС политика Политолог Орешкин: Беглов вызывает у петербуржцев плохо скрытое раздражение

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов не проявил себя пока никак, а то немногое, что сделал, жителям города пришлось не по нраву, предположил политолог Дмитрий Орешкин в эфире "Эха Москвы".

«А вот Беглов - у него проблемы. Потому что он явно отстает от Питера. Питеру нужно что-то другое. Он у петербуржцев вызывает плохо скрытое раздражение. Может, Беглов хорош, может, плох, но пока он никак не прославился», - заявил обозреватель.

Осенью 2019 года в Петербурге одновременно пройдут и губернаторские, и муниципальные выборы. Ранее в город на Неве приезжал политик Алексей Навальный, который «презентовал» горожанам свой новый проект – «Умное голосование». 

О намерении участвовать в выборах градоначальника заявили депутаты ЗакСа Борис Вишневский, Оксана Дмитриева, лидер «Красивого Петербурга» Красимир Врански, член «Коммунистов России» Михаил Машковцев, депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко.

Беглов до сих пор официально не подтвердил свои губернаторские амбиции и несколько раз уходил от прямого ответа на вопрос о своем возможном участии в выборах.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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22:24    
А чем он, собственно, хорош?
Он хоть чем-нибудь лучше Жлоба?
Такое же пустое место!

22:21    
Да, видок у ВРИО утомлённый.

22:02    
Если раздражение скрытое, то откуда  Вы о нем знаете???

21:36    
Беглов наш губернатор! Достойнее его на пост губернатора Петербурга всё равно никого нет!

21:22    
слава богу не рвоту

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